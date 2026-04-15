AC କିଣୁଛନ୍ତି କି? Extended Warranty ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ !

ନୂଆ AC କିଣିବା ବେଳେ ଏହି ଭୁଲ୍ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବଜାରରେ ଏସି (AC) ର ଚାହିଦା ବଢିଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନୂଆ ଏସି କିଣିବା ବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି – “ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ୱାରେଣ୍ଟି (Extended Warranty) କିଣିବା ଉଚିତ୍ କି?” ଅନେକ ସମୟରେ ଦୋକାନୀ ବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଅଧିକ ଦିନର ୱାରେଣ୍ଟି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ।

କ’ଣ ଏହି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ୱାରେଣ୍ଟି? : ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସି ସହିତ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ୧ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା ସର୍ଭିସିଂ ବା ମରାମତି ସୁବିଧା ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ କିଣିବାକୁ ପଡେ, ଯାହାକୁ ‘ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ୱାରେଣ୍ଟି’ କୁହାଯାଏ।

କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ୩ଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ:

୧. କେଉଁଠୁ କିଣୁଛନ୍ତି ୱାରେଣ୍ଟି? : ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ସମୟରେ ଅନେକ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି (Third-party) କମ୍ପାନୀ ଶସ୍ତାରେ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଏସି କିଣୁଛନ୍ତି, ସେହି କମ୍ପାନୀରୁ ହିଁ ୱାରେଣ୍ଟି କିଣିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟିରେ କ୍ଲେମ୍ (Claim) କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଅସଲି ପାର୍ଟସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ୱାରେଣ୍ଟି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସେବା ମିଳିଥାଏ।

୨. କେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ କଭର ହେଉଛି? : ଏସିର ମରାମତି ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହାର PCB (Printed Circuit Board), ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ଏବଂ କଣ୍ଡେନ୍ସର କଏଲ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ୱାରେଣ୍ଟି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ଏହି ଦାମୀ ପାର୍ଟସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ କେବଳ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେବେ ଏହା କିଣିବା ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ୨ଟି ‘ଫ୍ରି ସର୍ଭିସିଂ’ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଡିଲ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।

୩. ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରର ଉପଲବ୍ଧତା: ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ୱାରେଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଟେକନିସିଆନ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ତେଣୁ ଏପରି ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହାର ସର୍ଭିସ ନେଟୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ମଜବୁତ ଅଛି।

ଏହା କିଣିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? : ଏକ ଭଲ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଏସିର ଆୟୁଷ ବଢାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମରାମତି ମାଗଣାରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏସିରେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସି ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳେ।

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଇନଭର୍ଟର ଏସି କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ନେବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ୱାରେଣ୍ଟି ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ‘ଫ୍ରି’ ରହିଛି ତାହା ଭଲଭାବେ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।

