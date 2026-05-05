ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ AC ଦେଇଥାଏ ଏହି ସଙ୍କେତ, ସମୟ ଥାଉଣୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ ଟଳିଯିବ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା

AC Warning Sign: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏସି (AC) ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏସିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

By Priyanka Das

AC Warning Sign: ପ୍ରକୃତରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଏସିରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଶର୍ଟ ସର୍କିଟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସିର ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ ଜରୁରୀ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଏସି ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କଣ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ।

ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇନ

ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ– ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସି ଅନ କରିବା ପରେ କିମ୍ବା ଏହାର ୟୁନିଟ ପାଖାପାଖି କିଛି ପୋଡ଼ିବା ପରି ଗନ୍ଧ ଆସେ, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଓଭରହିଟିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ।

ଏସିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଯଦି ଏସିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ତେବେ ଏହା ବିପଦର ସଙ୍କେତ। ଧୂଆଁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଏସିକୁ ସୁଇଚ ଅଫ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଟେକନିସିଆନ୍‌ଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିକୁ ପୁଣିଥରେ ଅନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଅସ୍ବାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ଏସି ଅନ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ପିଟି ହେବା ପରି ଶବ୍ଦ ଆସେ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହେବାର ସଙ୍କେତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଏସି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ତେବେ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତାର କୌଣସି ଅଂଶ ଢିଲା ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏସି ମରାମତି ନହେବା ଯାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ବାରମ୍ବାର ଅନଅଫ ହେବା ଯଦି ଏସି ନିଜେ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଅନ କିମ୍ବା ଅଫ ହେଉଛି, ତେବେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଓଭରହିଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇପାରେ।

ଏସି କୁଲିଂ କରିବା– ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏସି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ଟର ସଫା ନଥିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏୟାରଫ୍ଲୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଏସିରୁ ଗରମ ପବନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହା ଓଭରହିଟିଂର ସଙ୍କେତ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରାଇବା ଉଚିତ।

ସ୍ପାର୍କଯଦି ଏସି ଅନ୍ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଏହା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ସ୍ପାର୍କ ବା ନିଆଁ ଝୁଲ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୱାୟରିଂରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସ୍ପାର୍କିଂ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶର୍ଟ ସର୍କିଟ୍‌ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ପାଣି ଲିକ ହେବା– ଯଦି ଏସି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏଥିରୁ ପାଣି ଲିକ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସଙ୍କେତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଶର୍ଟ ସର୍କିଟ ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ସାଜିପାରେ।

 

 

