ବର୍ଷା ଦିନେ ଏସିରୁ ଟପଟପ୍ ହୋଇ ଗଳୁଛି କି ପାଣି.. ହୁଅନ୍ତୁନି ବିରକ୍ତ, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ
ବର୍ଷା ଦିନେ ଏସିରୁ ଟପଟପ୍ ହୋଇ ଗଳୁଛି କି ପାଣି..
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଗରମ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଏସିରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେବା ବା ଟପଟପ୍ ହୋଇ ପାଣି ଗଳିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ । କେତେବେଳେ ଦିନରେ ତ କେତେବେଳେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଏସିରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଚଟାଣ ଓଦା ହେବା ସହ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏସିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଗଳୁଛି, ତେବେ ଏହା ପଛରେ କିଛି ସାଧାରଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସହଜରେ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଡ୍ରେନ୍ ପାଇପ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେବା
ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରର ପବନରୁ ଆଦ୍ରତା ବା ତାତି ବାହାର କରି ତାକୁ ପାଣିରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ । ଏହି ପାଣି ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ । ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଦିନେ ଧୂଳି, ମଳି ଏବଂ ଅଳିଆ ଜମିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପାଇପ୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ ପାଣି ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ରୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଟପକିବାକୁ ଲାଗେ ।
ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇପ୍ର ବାହାର ପାଖକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଅଳିଆ ଥିବ, ତେବେ ବ୍ୟାକୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସାବଧାନତାର ସହ ପାଇପ୍ ଭିତରକୁ ପବନ ମାରି ତାକୁ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ । ଯଦି ଅଧିକ ମଇଳା ଥିବ, ତେବେ ଏସି ସର୍ଭିସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରେସର ୱାଶ୍ କରାଇବା ଭଲ ।
ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର୍ ଅପରିଷ୍କାର ହେବା
ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏସିର ଫିଲ୍ଟର୍ ସଫା କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଉପରେ ଧୂଳିର ଏକ ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ଜମିଯାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପବନର ଚଳାଚଳ କମିଯାଏ ଏବଂ ଏସିର କୋଇଲ୍ ଉପରେ ବରଫ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ । ଯେତେବେଳେ ସେହି ବରଫ ତରଳିଥାଏ, ଏସିରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହୁଏ ।
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଘରେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ । ଏସିର ସାମ୍ନା ପ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର୍ ବାହାର କରି ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଫିଲ୍ଟର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ଫିଲ୍ଟର୍ ସଫା କରିବା ଉଚିତ ।
ଭୁଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍
ଯଦି ଏସି ନୂଆ ଲଗାଯାଇଛି କିମ୍ବା ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ରେ ଭୁଲ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଗଳିଥାଏ । ଏସିର ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇପ୍ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିବା ଦରକାର । ଯଦି ଏସି ସିଧା ଲାଗିଥିବ କିମ୍ବା ଓଲଟା ଦିଗକୁ ଢଳିଥିବ, ତେବେ ପାଣି ଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କୁ ଡାକି ଏସିର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିପ୍ସ
ବର୍ଷା ଦିନେ ପବନରେ ଆଦ୍ରତା ବା ଓଦାଳିଆ ଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଏସିକୁ ସାଧାରଣ ମୋଡ୍ ବଦଳରେ ଡ୍ରାଏ ମୋଡରେ ଚଲାଇବା ଉଚିତ । ଏହି ମୋଡ୍ ରୁମ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଆଦ୍ରତାକୁ କମାଇବା ସହ ଚିପ୍ଚିପା ଭାବ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏସି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଏନାହିଁ ।