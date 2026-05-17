ଚାଲିଛି AC କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉନି ରୁମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଶେଷ ହେବାର ଏହି ୫ଟି ମୁଖ୍ୟ ସଙ୍କେତ, ନଚେତ୍ ବଢ଼ିଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍
AC Gas Leak: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ଏହି ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସହାରା ପାଲଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏସି ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଆଦୌ ଥଣ୍ଡା ହୁଏନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ, ଏସିରେ କୁଲିଂ କମିଯିବା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା କିମ୍ବା କମିଯିବା। ଯଦିଓ ଏସି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ କିମ୍ବା କଏଲ୍ରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏସି ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୁଲିଂ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଏହାର ଗ୍ୟାସ୍ କମିଯାଇଛି ବା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ:
ଏସି ଅନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ ଥଣ୍ଡା ନହେବା
ଏସିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଶେଷ ହେବାର ଏହା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ। ଏସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ରେ କୌଣସି ଥଣ୍ଡାପଣ ଅନୁଭୂତ ହୁଏନାହିଁ। ଆପଣ ରିମୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଯେତେ କମେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ପବନ ସାଧାରଣ ଥାଏ। ଯଦି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ପରେ ବି ରୁମ୍ ଥଣ୍ଡା ନହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ।
ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ର କୁଲିଂ କଏଲ୍ରେ ବରଫ ଜମିବା
ଯେତେବେଳେ ଏସିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ତର ବହୁତ କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରେସର ବା ଚାପ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଇଭାପୋରେଟର କଏଲ୍ ର ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଫଳରେ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଓଦାପଣ ସେହି କଏଲ୍ ଉପରେ ବରଫ ସଦୃଶ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବରଫ ଜମିଥିବାର ନଜର ଆସିବ, ତେବେ ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଶେଷ ହେବାର ଏକ ପକ୍କା ପ୍ରମାଣ।
ଆଉଟଡୋର ୟୁନିଟ୍ର ପତଳା ପାଇପ୍ରେ ବରଫ ଜମିବା
ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ ନଖୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ଆଉଟଡୋର ୟୁନିଟ୍ ଦେଖି ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉଟଡୋରରୁ ଇନଡୋରକୁ ଦୁଇଟି ତମ୍ବା ପାଇପ୍ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପତଳା ପାଇପ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋଟା ପାଇପ୍ । ଯଦି ଏସିରେ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଆଉଟଡୋର ୟୁନିଟ୍ର ପତଳା ପାଇପ୍ ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବରଫ ସ୍ତର ଜମିଯାଏ। ଏଭଳି ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ମେକାନିକ୍ଙ୍କୁ ଡକାଇବା ଉଚିତ୍।
ଇନଡୋର ୟୁନିଟ୍ରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବା
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଏସିରୁ ହଠାତ୍ ପାଣି ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ କମିବାର ସଙ୍କେତ। ବାସ୍ତବରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବରୁ କୁଲିଂ କଏଲ୍ରେ ଜମିଥିବା ବରଫ ଯେତେବେଳେ ଏସି ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ତରଳିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ପାଇପ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇନପାରି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଘର ଭିତରେ କାନ୍ଥ ବା ଚଟାଣରେ ପାଣି ଟପକିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସିବା
ଏସିରେ ଗ୍ୟାସ୍ କମିଗଲେ, ରୁମ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ରୁମ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ କମ୍ପ୍ରେସର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା କମିନଥାଏ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସର ଲଗାତାର ଚାଲିଥାଏ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ବିଲ୍ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ।
ତେଣୁ ଏସି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ସଙ୍କେତ ପ୍ରତି ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ମେକାନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସିର ଗ୍ୟାସ୍ ଚେକ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ।