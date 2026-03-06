ବଢିଲା ACର ଦାମ୍; ଗରମ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢିଲାଣି ମୁଲ୍ଯ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କେତେ ଦାମ୍ ବଢାଇଛି?

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢିଲା ACର ଦାମ୍

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୁମ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, LG ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ହିଟାଚି ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଡିଲରମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ LG ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ହିଟାଚି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ AC ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 7 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଯପଟେ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର, ଭୋଲଟାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 3 ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ନିର୍ମାତାମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏସି ନିର୍ମାତାମାନେ କମ୍ପ୍ରେସର ଏବଂ କଏଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ତମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମେତ ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି।

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି କଞ୍ଚାମାଲଗୁଡ଼ିକ ଏସି ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଦେଶରୁ ଆସେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ମାନଦଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି କାରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ଯକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି।

ଅନ୍ଯପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ସରିବା ବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ବୋଲି କହିଛି। ଏପରି ହେଲେ ଲୋକ ଗରମ ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ AC ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୁଲ୍ଯ ବଢାଇଦେଇଛି। ଚାହିଦା ବଢିବା ସହ ACର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି।

