ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଘଟଣ: ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବହୁ ଲୋକ ଚେତାଶୂନ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୫ା୨: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୧୩-୧୪ରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହେତୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ରେଳ ୟୁନିଟ୍ ଏହି ଦଳାଚକଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଅନେକ ଲୋକ ହଠାତ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ରାତି ୮ଟାରେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

Stampede-like Situation at New Delhi Railway station. More than 10 people injured: Delhi Police Sources https://t.co/bjRgive6Ri

— ANI (@ANI) February 15, 2025