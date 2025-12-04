ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ଭଲରେ ଯିବ ଦିନ, ନଚେତ୍ ଭୋଗିବେ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା…
Vastu Tips: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସକାଳକୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ, କାମ, ମନ ଏବଂ ସାରା ଦିନର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ତେଣୁ, ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସାରା ଦିନ ହାଲୁକା ଏବଂ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସରଳ ସକାଳର ରୀତି ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଣିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ।
ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅ: ପ୍ରଥମତଃ, ସକାଳେ ଉଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହା ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ବାସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଯେ ଉଠିବା ପରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ୍ ବସି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଉପରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ହାତ ପାପୁଲିରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।
ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ: ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ସକାଳେ ଭୂମିରେ ପାଦ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗଦି କିମ୍ବା କପଡା ଛୁଇଁବା ଉଚିତ। ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପାରେ। ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପରେ, ମାତା ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି “ସମୁଦ୍ର ବାସନେ ଦେବୀ, ପର୍ବତ-ସ୍ତନ-ମଣ୍ଡଳେ। ବିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍, ପାଦସ୍ପର୍ଶମ୍ କ୍ଷମସ୍ୱ ମେ।” ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଗାଧୋଇ ନିଅ: ବାସ୍ତୁରେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ସତେଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ମନକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
ମିଠା ଖାଅ: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ମିଠା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦିନସାରା କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ।
ଘରର ଝରକା ଖୋଲ: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ତାଜା ପବନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଦରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାସି ରାତିର ପବନ ବାହାରକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଝରକା ଖୋଲନ୍ତୁ।
ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ: ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ପାଣି ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ବରଂ ସକାରାତ୍ମକତାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ।