ମହାଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପଦ ଛାଡ଼ିଦିଅ! ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସର କିଛି ଅକୁହା କଥା

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମହାଭିଯୋଗ (Impeachment) ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପଦରୁ ହଟାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଜଷ୍ଟିସ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପୁଣିଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି: ବିଚାରପତିମାନେ କ’ଣ ମହାଭିଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫାକୁ ଏକ ‘ସେଫ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍’ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି?

ଜଷ୍ଟିସ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା: ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଜଷ୍ଟିସ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ‘ଅପବାଦ’ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଏହି କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି।

ଜଷ୍ଟିସ ସୌମିତ୍ର ସେନ୍: ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ମୋହର ମାରିଥିଲା ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୌମିତ୍ର ସେନ୍‌ଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛି। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ସେ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପେନସନ୍ ଓ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ।

ଜଷ୍ଟିସ ପି.ଡି. ଦିନାକରନ୍: ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମିଳିଲା କି ମୁକ୍ତି? ସିକ୍କିମ ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପି.ଡି. ଦିନାକରନ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଓ ଜମି ହଡ଼ପ ଭଳି ଗୁରୁତର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ।

ଇସ୍ତଫା କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ? ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ବିଚାରପତି ମହାଭିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ୍ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଥିସହିତ ସମ୍ମାନଜନକ ନ୍ୟାୟିକ ପଦବୀରେ ‘କଳଙ୍କିତ’ ହୋଇ ବିଦାୟ ନେବାକୁ କୌଣସି ବିଚାରପତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ, ସଂସଦରେ ଭୋଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଆଡୁ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରନ୍ତି।

ଜଷ୍ଟିସ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା, ସୌମିତ୍ର ସେନ୍ କିମ୍ବା ପି.ଡି. ଦିନାକରନ୍‌ଙ୍କ ଭଳି ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନ୍ୟାୟିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜଜ୍‌ ମହାଭିଯୋଗର ଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଏକ ‘କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ’ ହୋଇ ରହିଯିବ କି? ଏହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ।

