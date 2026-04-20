୪ବର୍ଷର ଭାଣିଜୀକୁ କଲା ବଳାତ୍କାର; ମନ ପୁରିଲାନି ତାପରେ ଯାହା କଲା…ସାରା ସମାଜର ଛାତି କମ୍ପିଯିବ!
ମାମୁଁ ନାଁରେ କଳଙ୍କ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଜିଆବାଦରେ ଜଣେ ୪ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର, ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ବହନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ମୃତ ଅପରାଧୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ୪ ବର୍ଷର ଭାଣିଜୀକୁ ଅପହରଣ, ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅପରାଧ ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କଠାରୁ ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।
ଡିସିପି ଟ୍ରାନ୍ସ ହିଣ୍ଡନ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି: ଗାଜିଆବାଦରେ , ଡିସିପି ଟ୍ରାନ୍ସ-ହିଣ୍ଡନ୍, ଧାୱଲ ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୧୧ତାରିଖରେ ଟିଲା ମୋଡ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କାର ତଳେ ଏକ ୪ ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।
ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ଝିଅର ମାମୁଁ ଛୋଟୁ ଓରଫ ଜସିମ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବାହାନାରେ ଅପରାହ୍ନରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଝିଅଟି ସେବେଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲା।
ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଝିଅଟିର ବଳାତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୋଲିସ ଜସିମକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାଟ୍ ଟିମ୍, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଜସିମକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ରବିବାର ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଲା ଯେ ଜସିମ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ଜସିମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜସିମ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତ: ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳିରେ ଜସିମ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଜସିମଙ୍କ ଗୁଳି ଦୁଇଜଣ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜସିମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।
ମୃତ ଜସିମଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ଏକ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ଜସିମ ମୂଳତଃ ମୁଜାଫରନଗରର ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। ଜସିମର ମୁଜାଫରନଗରରେ ଅପରାଧିକ ହିଷ୍ଟ୍ରୀର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି।