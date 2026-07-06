୧୧ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଲେ ଲୋକେ! ବସ୍ତାରୁ ମିଳିଲା ଝିଅର ଶବ
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭିଡ଼।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଉ ପରେ ଅତି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ହେଲେ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସାଧାରଣରେ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା।
ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗାନା ଜିଲ୍ଲାର ବାରୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ୧୧ ବର୍ଷର ନିରୀହ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପରେ ରବିବାର ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖ ଦିନ ନାବାଳିକା ଝିଅର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ନଦେଇ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ବା ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁର ହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଝିଅର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାରୁଇପୁର-ଜୟନଗର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଟାୟାର ଜାଳିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ।
ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ (ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରେଞ୍ଜ) କାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବାରୁଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ କ୍ରୋଧିତ ଜନତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରି ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୃତ ଝିଅର ବାପାଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଫୋନରେ କ’ଣ କହିଲେ:
ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ବାରୁଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଚାର ପରେ, ଯଥାସମ୍ଭବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।”
ବାରୁଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୃତ ଝିଅର ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ।
ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ କାହାକୁ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଝିଅର ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।
ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି:
ଝିଅଟି ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଉପହାର କିଣିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଡାଇମଣ୍ଡ ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ସେ ‘X’ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। ବରଂ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଏହାର ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ।”
ବାନାର୍ଜୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ବିଜେପି କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।”