ପୋଲିସ ମୁହଁରୁ POCSO ନାଁ ଶୁଣି ଚାବି ଗିଳିଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ! ତା’ପରେ ୧୦ କିଲୋ କଦଳୀ ଖୁଆଇ ବାହାର କରାଗଲା ‘ପ୍ରମାଣ’
ଚାବି ଗିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଫ୍ରାତଫ୍ରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ମାମଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
Viral News : କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଏଭଳି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ନିଜ ହସ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ଯେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କୁହାଯାଉଛି କି, ଯେମିତି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ POCSO ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଗଲା, ସେ ହଠାତ୍ ଲକରର ଚାବିଟିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଫ୍ରାତଫ୍ରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ନାବାଳିକା ମାମଲାରେ ଚାଲିଥିଲା ପଚରାଉଚରା
ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମଦନାୟକନହଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଝିଅଟିର ପରିବାର ଲୋକେ ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ତାରିଖରେ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟାୱାର ଲୋକେସନ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଓରଫ ରାମୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାକୁ POCSO ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା।
ହଠାତ୍ ଗିଳିଦେଲା ଲକର ଚାବି
କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଚେତାବନୀ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଡରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଏକ ଲକରର ଚାବିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତା’ର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେପରି ଚାବିଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବ।
୧୦ କିଲୋ କଦଳୀ ଖୁଆଇ ବାହାର କରାଗଲା ଚାବି
ସବୁଠାରୁ ଚକିତ କଲାଭଳି କଥା ହେଉଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋ କଦଳୀ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେପରି ଚାବିଟି ଶରୀରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ। ଶେଷରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଳତ୍ୟାଗ ଜରିଆରେ ଚାବିଟି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ତାହାକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଚିତ୍ର କାଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଜାଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।