IPL 2026: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା BCCI

ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଲା BCCI।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଇପିଏଲ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦଳର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲେବଲ୍ ୧ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୧୦% ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।

ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଧବାର କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିବା ଏବଂ ଏକ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଦେବା ପରେ ରାଗିଯାଇ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଲାଗିଥିବା ବେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ବିସିସିଆଇ ଏହାର ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଇପିଏଲ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା ୨.୨ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ଧାରା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପୋଷାକ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଫିକ୍ସଚର ଏବଂ ଫିଟିଂର ଅପବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡିତ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାଙ୍କ ରନ-ଅପ୍ ଆଡକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଜୋରଦାର ୱିକେଟ ବେଲ୍ ମାରିଥିଲେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ:

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଇନିଂସର ଦଶମ ଓଭର ସମୟରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାଙ୍କ ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ।

ଏହି ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡେଲିଭରିରେ ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ ଏକ ସଟ୍ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ; ଏହା ଡିପ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍‌ରେ ଏକ ସହଜ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ଚହର ଏବଂ ରବିନ୍ ମିଞ୍ଜ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍ ହୋଇଗଲା।

ବୈଷୟିକ ଭାବରେ କ୍ୟାଚଟି ଚହରଙ୍କର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ନେବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, ମନେ କରି ଯେ ମିଞ୍ଜ୍ କ୍ୟାଚ୍ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେଲିଭରିରେ, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ ଏକ ଚୌକା ମାରିଲେ; ସେହି ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍‌ରେ ପାଣ୍ଡେ ଆଉ ଏକ ଚୌକା ମାରିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜର ରାଗ ହରାଇବସିଲେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ IPL ୨୦୨୬ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି:

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶ କରିଥିଲା, ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ୬ ରନ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୫ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ନମନ ଧୀର ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇ ୧୫ ରନ କରିଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ୨୦ ରନ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୬ ରନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ୧୮ ବଲରୁ ୩୨ ରନ କରି ମୁମ୍ବାଇକୁ ମୋଟ ୧୪୭ ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ ୩୩ ବଲରୁ ୪୫ ରନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ ୩୦ ବଲରୁ ୪୦ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧ଟି ଛକା ଏବଂ ୪ଟି ଚୌକା ସାମିଲଥିଲା। କୋଲକାତା ୭ ବଲ ବାକି ଥାଇ ୪ଟି ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

