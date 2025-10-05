climate activist ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗଙ୍କ ଚୁଟି ଧରି ଘୋଷାରିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା, କହିଲେ ଡ୍ରୋସ୍ ଖୋଲି ଆମ ପତାକା ପିନ୍ଧ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫ୍ଲୋଟିଲା ଗାଜା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଗାଜାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ୧୩୭ ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା।
ଏହି ୧୩୭ ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଶନିବାର ତୁର୍କୀ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅଟକ ସମୟରେ ଥନବର୍ଗଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ବରତାର ପରିମାଣ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଥନବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଥିବା କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ହେପାଜତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରେଟାଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପତାକା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କର୍ମୀମାନେ “ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନିର୍ଯାତନା” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
“ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା”
ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମୀ – ମାଲେସିଆ ନାଗରିକ ହାଜୱାନି ହେଲମି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ୱିଣ୍ଡଫିଲ୍ଡ ବିଭର – ରଏଟର୍ସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଠେଲିଦେବା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପତାକା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି।
୨୮ ବର୍ଷୀୟା ହେଲମି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଫା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଔଷଧ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ତୁର୍କୀ କର୍ମୀ ଏରସିନ୍ ସେଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତାଙ୍କ କେଶ ଧରି ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। “ସେମାନେ ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କେଶ ଧରି ଟାଣି ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପତାକାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ,” ସେ କହିଛନ୍ତି। “ପୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏକ କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା”
ଦି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱିଡିସ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗ୍ରେଟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରେଟାଙ୍କୁ ଏକ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ରହିଛି। ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରେଟା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ରେ ପୀଡିତ। ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଦୂତାବାସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରେଟାଙ୍କୁ ପତାକା ଧରି ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଔଷଧ ନାହିଁ
ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଆଦାଲାହ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଓକିଲ, ପାଣି, ଔଷଧ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗଠନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ କିଛି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ପରେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ହାତ ବାନ୍ଧି ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି
ତଥାପି, ଇସ୍ରାଏଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଖାରଜ କରିଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ X ରେ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାକି ଥିବା ନିର୍ବାସନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କାଫଲାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ନିର୍ବାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।