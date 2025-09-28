ଅକ୍ଟୋବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କରିବେ ମଜା… ୨୧ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ Bank
ଛୁଟି ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 21 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦଶହରା ଠାରୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପଡୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 21 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର
ବିଜୟାଦଶମୀ (ଦଶହରା), ଆୟୁଧ ପୂଜା ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଛୁଟି ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଏକ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଦିନ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ପରେ, 3 ଏବଂ 4 ତାରିଖରେ, ଆସାମ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦଶହରା ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଛୁଟି ପାଳନ କରିବେ।
ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତି ରବିବାର (ଅକ୍ଟୋବର 5, 12, 19, ଏବଂ 26) ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର (ଅକ୍ଟୋବର 11 ଏବଂ 25) ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। 6 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଛୁଟି ରହିବ ଏବଂ 7 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକି ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଛୁଟି ରହିବ।
10 ଅକ୍ଟୋବରରେ କରୱା ଚୌଥ୍ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସର୍ବାଧିକ ଛୁଟି ରହିଥାଏ। 20 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କିମ୍ବା କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
21 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଛୁଟି ରହିବ। 22 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ବାଲି ପ୍ରତିପଦା, ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ୍ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଭାଇ ଦୂଜ ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ ଭଳି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର ଏବଂ ବିହାରରେ ଛୁଟି ଆଣିବ। ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ଛଠ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଗୁଜୁରାଟରେ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା
୨୧ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା, ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ସହିତ, ଅଧିକାଂଶ ଏଟିଏମ୍ରେ ନଗଦ ଜମା ମେସିନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଚେକ୍ ଜମା ମେସିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।