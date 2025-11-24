ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଧନର ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଦେଓଲ୍ ପରିବାର ? ଚୁପଚାପ୍ କାହିଁକି ହେଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ବଢ଼ୁଛି ସନ୍ଦେହ
Dharmendra Deol: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆଜି ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରୁ ଫେରିଥିଲେ ଅଭିନେତା । ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ।
ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୁହୁର ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୁରା ପରିବାର ଧଳା ପୋଷାକରେ ଥିବା ବେଳେ ମୁହଁରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିଲା ।
କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ମନରେ ଆସିଛି । ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏଯାବତ୍ ଚୁପ୍ ଦେଓଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ? କାହିଁକି କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ କରିଦିଆଗଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର? କାହିଁକି ଏଯାବତ୍ ହେଉନି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା ? କ’ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ପରିବାର? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖବର ନଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ । କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଇଶା ଦେଓଲ ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଦେହ । ଏବଂ ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ।
କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟଣା କାହାକୁ କେମିତି ଜଣାପଡିଲାନି । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଖବର ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଏହି ତରବର ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତି କଳାକାର ନଥିଲେ ସେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏବଂ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା । କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵଙ୍କୁ ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନରେ ବିଦା କରାଯିବା କ’ଣ ସତରେ ଯଥାର୍ଥ । ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁଛି ଯେ, କ’ଣ ସତରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜି ନିଧନ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୋଇସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଦେଓଲ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗୁଜବ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଇଶା ଦେଓଲଙ୍କଠାରୁ ହେମା ମାଳିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି…