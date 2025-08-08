ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସୁଛି । ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଆସିଫ୍ କୁରେଶୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ଘଟିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ନିଜାମୁଦ୍ଦିନରେ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗପୁରା ଭୋଗଲ ବଜାର ଲେନରେ ଏକ ପାର୍କିଂ ବିବାଦ ଘଟିଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ, ଗେଟ୍ ଉପରୁ ସ୍କୁଟି କାଢି ସାଇଡ୍ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସିଫ୍ କୁରେଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଆହତ ଆସିଫଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ- ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ମୃତ ଭାଇ ଆସିଫ କୁରେଶୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଅପରାଧ କରିଛି । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ- ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ ବିବାଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଟି ହଟାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।