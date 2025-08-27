ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଅଭିନେତା, ଆସିଲା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍…ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ବାସ
ରାଜେଶ କେଶବଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଆଙ୍କର ରାଜେଶ କେଶବଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ରାଜେଶ କେଶବ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଛି । ଏହି ଖବର ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିରାଶ କରିଛି ।
ଅଭିନେତା ଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ- ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ରାତିରେ କୋଚିର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ରାଜେଶ କେଶବଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ।
ରାଜେଶ କେଶବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତାପ ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରାଜେଶ କେଶବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜେଶ କେଶବଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି- ପ୍ରତାପ ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜେଶ କେଶବଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି – ‘ଆମର ପ୍ରିୟ ରାଜେଶ, ଯିଏ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚରେ ଜୀବନର ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ସେ ଏବେ ନୀରବରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏକ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ।
ରବିବାର ରାତିରେ, କ୍ରାଉନ ପ୍ଲାଜାରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ, ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ରାଜେଶ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ ।