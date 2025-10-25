ବଲିଉଡ ପାଇଁ କଳାଦିନ, ଆଉ ନାହଁନ୍ତି ‘ଜାନେ ଭି ଦୋ ୟାରୋ’ର ଅଭୀନେତା, ୭୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁନିଆ

ବଲିଉଡ ପାଇଁ କଳାଦିନ, ଆଉ ନାହଁନ୍ତି ‘ଜାନେ ଭି ଦୋ ୟାରୋ’ର ଅଭୀନେତା, ୭୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁନିଆ
ମନେପଡ଼ୁଛି ସତୀଶଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତୀଶ ଶାହଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଶାହ ମୁମ୍ବାଇର ହିନ୍ଦୁଜା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ କିଡନୀ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ।
ଜୁନ୍ 25, 1951 ରେ ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସତୀଶ ଶାହଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନର ନଗରୀରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସତୀଶ ଶାହ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆରେ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ସତୀଶ ଶାହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅର 1978 ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଅଜୀବ ଦାସ୍ତାନ” ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସେ “ଜାନେ ଭି ଦୋ ୟାରଓଁ” ସହିତ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ, ଓମ୍ ପୁରୀ, ପଙ୍କଜ କପୁର, ସତୀଶ ଶାହ, ନୀନା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ରବି ଭାସୱାନୀ ସମସ୍ତେ 1983 ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଜାନେ ଭି ୟାରଓଁ” ରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ।
ଫିଲ୍ମଟିର ନାମ ଥିଲା “ଜାନେ ଭି ଦୋ ୟାରଓଁ”, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଭିନେତା ଏହାକୁ ଛାଡି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ବିଷୟ ଥିଲା। କୁନ୍ଦନ ଶାହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହା ଏକ ଡାର୍କ କମେଡି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲା।
ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ, ଓମ୍ ପୁରୀ ଏବଂ ପଙ୍କଜ କପୁରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ସତୀଶ ଶାହଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ଶବ ଭାବରେ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଶବ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସତୀଶ ଶାହ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ ।
ସଫଳତାର ଖୋଲା ପଥ
ଜାନେ ଭି ଦୋ ୟାରଓଁ ଏବେ ବି ଏକ କଲ୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍ ର ମାନ୍ୟତା ବହନ କରେ। ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରରେ ହସାଇବ। ଏହା ମହାଭାରତର ପୋଷାକ ଖୋଲିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ହଠାତ୍ କଫିନରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ଦୃଶ୍ୟରେ ସତୀଶ ଶାହ ଏକ ଶବ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦର୍ଶକ ହସି ହସି ଉଠିବେ।
ଫିଲ୍ମରେ, ସତୀଶ ଶାହ ଡି’ମେଲୋ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଶବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସତୀଶ ଶାହ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟିଭି ଧାରାବାହିକରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ଧାରାବାହିକରେ 50 ଚରିତ୍ର
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ପରେ, ସତୀଶ ଶାହ ଟିଭି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାଁ କରିଥିଲେ। ସାରାଭାଇ ବନାମ ସାରାଭାଇ, ନହଲେ ପେ ଦହଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମି ଚକ୍କର ଭଳି ଧାରାବାହିକ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ୟେ ଜୋ ହୈ ଜିନ୍ଦେଗୀରେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ କାମ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାରାବାହିକରେ, ସେ 50 ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ୟ।