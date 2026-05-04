ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ TVKର ବଡ଼ ବିଜୟର କାରଣ ଏହି ୭ ବଚନ, ଅଭିନେତା ବିଜୟ କରିଥିଲେ ଧୁରନ୍ଧର Promise

ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ TVKର ବଡ଼ ବିଜୟର କାରଣ ଏହି ୭ ବଚନ

By Jyotirmayee Das

TN Election Result: ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ନୂତନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତାଙ୍କ ଦଳ, ଟିଭିକେ ତା’ର ପ୍ରଥମ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଦଳର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା ।

‘ମାଧିପୁମିଗୁ ମାଗାଲିର ଥିଟ୍ଟମ୍’ (ସମ୍ମାନିତ ମହିଳା ଯୋଜନା) ଅଧୀନରେ ଟିଭିକେର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ଦଳ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫୦୦ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଣୀ ସୁପର ସିକ୍ସ ଯୋଜନା’ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ ଛଅଟି ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ସହିତ ‘ଅନ୍ନାନ ସିର ଥିଟ୍ଟମ୍’ (ଭାଇଙ୍କ ଉପହାର ଯୋଜନା) ଅଧୀନରେ ଟିଭିକେ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ୮ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରେଶମ ଶାଢ଼ି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।

ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ‘କାମାରାଜର କାଲଭି ଉରୁଧି ଥିଟ୍ଟମ୍’ (କାମାରାଜର ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଜନା) ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୧୫୦୦୦ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବିଜୟ । ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ।

ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ‘ଭେଟ୍ଟ୍ରି ପୟନମ୍ ଥିଟ୍ଟମ୍’ (ସଫଳ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା) ସରକାରୀ ବସ୍‌ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ସହଜ ହେବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିଭିକେ ଏକ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ୪୦୦୦ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫୦୦ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଟିଭିକେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ମାଲିକ ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ୫ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ମାଲିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ ଟିଭିକେ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରବେଶକୁ ସହଜ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି।

