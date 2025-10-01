“ଉଲଗ୍ନ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ କରୁଥିଲେ ବାଧ୍ୟ”; ଫେମସ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ, କୁକୁର ପରି କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର

ଫେମସ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ । କହିଲେ, "କୁକୁର ପରି କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବହାର, ଉଲଗ୍ନ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ କରୁଥିଲେ ବାଧ୍ୟ” ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନନ୍ଦ ଏଲ. ରାୟଙ୍କ “ଅତରଙ୍ଗୀ ରେ” ରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଧନୁଷ ଏବଂ ସାରା ଅଲି ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଫିଲ୍ମ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ।

ଡିମ୍ପଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭିକ୍ଟର ଡେଭିଡଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଘରର ଜଣେ ସହାୟିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଏକ ନଗ୍ନ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି

ରାୟଗଡ଼ାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିବରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଫିଲ୍ମ ନଗର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା । ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଓ ଖାଇବାକୁ ନଦେବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା । ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ ହୟାତିଙ୍କ ଘରୋଇ ସହାୟକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡେଭିଡ ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ କୁକୁର ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡେଭିଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଡିମ୍ପଲ୍ ହାୟାତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭିକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ

ଡିମ୍ପଲ୍ ହାୟାତିଙ୍କ ଘରର ସହାୟକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରିକି “ତୁମର ଜୀବନ ମୋ ଜୋତାର ବରାବର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ” ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଡିମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେହି ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଡିମ୍ପଲ ଏବଂ ଭିକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, “ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଫିଲ୍ମନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଚାକରଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର।”

ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତିଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର

ଡିମ୍ପଲ ହାୟାତିଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ “ଅତରଙ୍ଗୀ ରେ,” “ଖିଲାଡି,” ଏବଂ “ବୀରାମେ ଭାଗାଇ ସୁଦୁମ” ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୭ରେ “ଗଲ୍ଫ” ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର IMDb ରେଟିଂ ୮.୭। ଡିମ୍ପଲ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିବ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଚେତନ ମାଦ୍ଦିନେନି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି।

