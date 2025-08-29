ବାପା ଜିମ୍ ଯିବାକୁ କରିଥିଲେ ରୋକଠୋକ୍ ମନା, ୩ମାସରେ ଝିଅ କମାଇଲେ ୨୦ କିଲୋ ଓଜନ

୨୦୧୮ ରେ ମିସ୍ ଡିଭା ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ।

By Rojalin Mishra

ମୁମ୍ବାଇ: ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ଏହି କଷ୍ଟକର କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗେ।

ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଯିଏ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତିଛବିକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପରିହାସର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।

ଆମେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ୍ ନେହଲ୍ ଚୁଡାସମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯିଏ ୨୦୧୮ ରେ ମିସ୍ ଡିଭା ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ରେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ୩ ମାସରେ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ କମେଇଛନ୍ତି।

ନେହଲ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଅନେକ ପରିହାସ କରିଥିଲେ। ଅଶନୁର କୌରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନେହଲ୍ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଥିଲି।
କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ଓଜନ ଅଧିକ ଥିଲା। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ୩ ମାସରେ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଥିଲି।

ନେହଲ୍ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜିମ୍ ଯୋଗଦେବାରୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାର୍କରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ଅଶନୁର ନେହାଲଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି।

