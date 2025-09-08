ହାଇଟ୍, ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ହୋଇଥିଲେ ଆଉଟ୍; 3 ଖାନଙ୍କ ସହ ପରଦାରେ ହେଲେ ହିଟ, ଏବେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ବୋହୂ…

ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି କଟୁ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଝିଅ ଦିନେ ତାଙ୍କ ହାଇଟ୍, ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ହୋଇଥିଲେ ଆଉଟ୍ । ପରେ 3 ଖାନଙ୍କ ସହ ପରଦାରେ ହେଲେ ହିଟ, ଏବେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ବୋହୂ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି କଟୁ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଅନେକ ଇନସାଇଡର ଏବଂ ଆଉଟସାଇଡର ଝିଅଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ନଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଝିଅ ହିରୋଇନ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବଲିଉଡ୍ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କିଛି ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ରିଜେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ, ଏହି ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଥିଲେ। 90 ଦଶକରେ, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଏପରି ଷ୍ଟାରଡମ୍ ଥିଲା ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ପ୍ରଶଂସକ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବଲିଉଡ୍ ର ତିନି ଖାନ – ଶାହରୁଖ, ଆମିର ଏବଂ ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି।

ତିନି ଖାନଙ୍କ ସହ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୭୪ ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା…

(Video) ୫୨ ବର୍ଷରେ MBA ପାସ୍ କଲେ ବାପା, ପୁଅ…

ଆମେ ବଲିଉଡର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯାହାଙ୍କର ପରଦା ବାହାରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଆମିର ଖାନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ପରିବାରରୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ବଲିଉଡ ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେ ତିନି ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ କେବଳ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ଧନୀ ବଲିଉଡ ପରିବାରର ବୋହୂ ମଧ୍ୟ। ହଁ, ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଅଛି।

ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲା

ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାପା ସଲିମ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ରାଣୀ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲ୍ମ ପରିବାରରୁ ଏବଂ କାଜୋଲ ଏବଂ ତନିଶା ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ। ରାଣୀଙ୍କ ଜେଜେବାପା, କାକା, ମଉସା ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ରାଜ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ରାନୀଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ରାନୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।

90 ଦଶକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ

ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମାରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ବିୟର ଫୁଲ‘ (1996) ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଲିଉଡରେ କାମ ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ ସେହି ବର୍ଷ ସେ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ରାଜା କି ଆୟେଗି ବାରାତରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରା ରାଣୀଙ୍କ କାମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କରଣ ଜୋହରଙ୍କୁ କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହୈଫିଲ୍ମରେ ଟିନାଚରିତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ, ଯେତେବେଳେ କରଣ ରାଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ, ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ରାନୀଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ରାନୀଙ୍କ ହିଟ୍ କ୍ୟାରିଅର୍

ବଲିଉଡର ରାଣୀ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ସହ ଗୁଲାମଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ କୁଚ କୁଚ ହୋତା ହୈ ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଚୋରୀ ଚୋରୀ ଚୁପକେ ଚୁପକେଏବଂ କହିଁ ପ୍ୟାର ନା ହୋ ଜାଏଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଧୁମ ମଚାଇ ଥିଲେ ।

You might also like More from author
More Stories

୭୪ ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା…

(Video) ୫୨ ବର୍ଷରେ MBA ପାସ୍ କଲେ ବାପା, ପୁଅ…

ଶୁଭମନ୍ ଗିଲଙ୍କ ଖୁଲାସା ! କାହାକୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଓ…

‘କିଛି ଲୋକେ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ବସି ନିଜକୁ…

1 of 29,288