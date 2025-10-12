୯ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଲେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ; ହେଲା ସୁପର-ଡୁପର ହିଟ୍, ଏବେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜିତିଲେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ
୯ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଲେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଯାହା ହେଲା ସୁପର-ଡୁପର ହିଟ୍ । ଏବେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜିତିଲେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ । ଜାଣନ୍ତି ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଏ ?
ମୁମ୍ବାଇ: ୧୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ୨୦୨୫ ମସିହାର ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଷ୍ଟେଜ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସୁପରଷ୍ଟାର ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ହୋଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥିଲେ।
ଆୱାର୍ଡ ଉତ୍ସବରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ତାରକାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ସହିତ ଗ୍ଲାମରକୁ ଆହୁରି ଯୋଡିଥିଲେ।
ଏହି ସୋରେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟା ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ଆମେ ଲାପାତା ଲେଡିଜ ର ଫୁଲ କୁମାରୀ ଅର୍ଥାତ ନୀତାଂଶୀ ଗୋୟଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ସେ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମିସିଂ ଲେଡିଜରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ସହିତ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ।
୯ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଭିନୟ
ନୀତାଂଶୀ ଗୋୟଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୨ ଜୁନ୍ ୨୦୦୭ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ “ଇସ୍କବାଜ୍” ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯୁବତୀ ଅନିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସୁରଭି ଚନ୍ଦନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ନୀତାଂଶୀ ଅନେକ ଟିଭି ଶୋ’ରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ । ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଡାୟନ ଏବଂ ପେସୱା ବାଜିରାଓ ଭଳି ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
୯ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ
ନୀତାଂଶୀ ଗୋୟଲ ୨୦୧୪ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା “ଲାପତା ଲେଡିଜ୍” ସହିତ ବଲିଉଡ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନୀରିହତା ଏବଂ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। କିରଣ ରାଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କେବଳ ଘରୋଇ ନୁହେଁ ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2025 ଓସ୍କାରରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ, ନୀତାଂଶୀ ଫୁଲ କୁମାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିବା ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ବଧୂ ଥିଲେ । ଯାହାକୁ କାଫି ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ, ନିତାଂଶୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହ IIFA ପୁରସ୍କାର ସମେତ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା।
70ତମ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାରରେ ଜିତିଲେ ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଫିମେଲ ଆୱାର୍ଡ
11 ଅକ୍ଟୋବର, 2025ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡରେ, ନିତାଂଶୀ ଗୋୟଲ ମିସିଂ ଲେଡିଜ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଫିମେଲ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର କାଙ୍କରିଆ ହ୍ରଦ ନିକଟସ୍ଥ EKA ଆରେନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ କରଣ ଜୋହର ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନିତାଂଶୀଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଫିମେଲ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ହଳଦିଆ ଗାଉନରେ ଚମକିଲେ ନିତାଂଶୀ ଗୋୟଲ
ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ, ନିତାଂଶୀ ଗୌରୀ ଏବଂ ନୈନିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ହଳଦିଆ ଅଫ୍-ଶୋଲ୍ଡର୍ ଗାଉନରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ନିତାଂଶୀଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଞ୍ଚରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସମାରୋହ ସମୟରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ନିତାଂଶୀଙ୍କ ଗାଉନ ଧରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।