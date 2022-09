ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହଜିଥିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ: ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ

ଆସାମ: ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । କିଏ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଷ୍ଟାର ବନୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ମଜାଳିଆ କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କରି ତାର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଭାଇରାଲ ହେବର ଲାଗିଛି । ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଜ୍ଞାପନ ବିଷୟରେ ।

ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଜବ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ନିକଟରେ ସେହିପରି ଏକ ମଜାଳିଆ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି । ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହଜିଯାଇଥିବା ଏକ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥି ସହିତ ସେ ଆହୁରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସହ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ।

It happens only in #India😂😂😂 pic.twitter.com/eJnAtV64aX

