୧ ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ବଦଳିବ ମୋତିଲାଲ ନଗରର ଚେହେରା, ମିଳିବ ୧୬୦୦ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ବିଶାଳ ଘର!

ଧାରାବୀ ପରେ ଏବେ ଗୋରେଗାଓଁର ପାଳି; MHADA ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ୩୫୦୦୦ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଠିକଣା।

By Priyanka Das

Adani Realty MHADA Project : ମୁମ୍ବାଇର ଗୋରେଗାଓଁ ସ୍ଥିତ ମୋତିଲାଲ ନଗରର ପୁନର୍ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (MHADA) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌କୁ ମିଳିଛି।

ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ:

ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏହି ୧୪୩ ଏକର ପରିମିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଥାତ ୧୬୦୦ ବର୍ଗଫୁଟର କାର୍ପେଟ୍ ଏରିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଗଣା ଘର ମିଳିବ। ଏହା ଏକ “୧୫-ମିନିଟ୍ ସିଟି” ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, ମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ ପାର୍କ ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ୧୫ ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଦୂରତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରାୟ ୩,୭୦୨ ପୁରାତନ ବାସିନ୍ଦା, ୩୨୮ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ୧,୬୦୦ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆସନ୍ତା ୭ ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋରେଗାଓଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

 

 

