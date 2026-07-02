ପୋଛା ମାରିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ, କାଚ ଭଳି ଚମକି ଉଠିବ ଘରର କୋଣ-ଅନୁକୋଣ
ପୋଛା ମାରିବା ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚଟାଣ ଫିକା ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗେ।
Homemade Floor Cleaner: ଘର ସଫା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୋଛା ମାରିବା ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚଟାଣ ଫିକା ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେବଳ ସଫା ନୁହେଁ, ବରଂ ଚମକଦାର ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ, ତେବେ ପୋଛା ପାଣିରେ କିଛି ସହଜ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦାମୀ କ୍ଲିନର ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରେ ଏବଂ ଚଟାଣକୁ ଚମକଦାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଧଳା ସିରକା
ଯଦି ଚଟାଣରେ ଜିଦ୍ଖୋର୍ ଦାଗ, ତେଲିଆ ଭାବ କିମ୍ବା ମଇଳା ଜମି ଯାଇଛି, ତେବେ ଧଳା ସିରକା ବହୁତ କାମରେ ଆସିପାରେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଲିନର ଭଳି କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ଜମିଥିବା ମଇଳାକୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୋଛା ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧଳା ସିରକା ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚଟାଣ ସଫା ଏବଂ ଚମକଦାର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରମ୍ଭରେ ଏହାର ହାଲୁକା ଗନ୍ଧ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚଟାଣ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ।
ବେକିଙ୍ଗ୍ ସୋଡା
ଯଦି ଘରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥାଏ କିମ୍ବା ଚଟାଣରେ ପୁରୁଣା ଦାଗ ଥାଏ, ତେବେ ବେକିଙ୍ଗ ସୋଡା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଏକ ହାଲୁକା ସ୍କ୍ରବ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚଟାଣକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନପହଞ୍ଚାଇ ମଇଳା ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ପୋଛା ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଫେଇ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ।
ଲେମ୍ବୁ ରସ
ଚଟାଣ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଦାଗ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚଟାଣକୁ ଚମକଦାର କରିପାରେ। ଏହାସହିତ ଘରେ ଏକ ସତେଜ ସାଇଟ୍ରସ୍ (ଲେମ୍ବୁ ଜାତୀୟ) ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଯାଏ। ପୋଛା ପାଣିରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲ
ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସଫା କରିବା ପରେ ଘର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହକୁଥାଉ, ତେବେ ପୋଛା ପାଣିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡର, ପେପରମିଣ୍ଟ, ୟୁକାଲିପଟାସ୍ କିମ୍ବା ଲେମନ୍ ଅଏଲ୍ ଭଳି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ସୁଗନ୍ଧ ଦେବା ସହିତ ସଫେଇର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ।
ଲୁଣ
ଲୁଣ କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଫା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ମନେକରାଯାଏ। ପୋଛା ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚଟାଣ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଛା ମାରିବା ସମୟରେ ଏହି ସହଜ ଘରୋଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଚଟାଣ ଅଧିକ ସଫା, ଚମକଦାର ଏବଂ ସତେଜ ଦେଖାଯିବ।