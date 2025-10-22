IND VS AUS 2ND ODI: ଦ୍ବିତୀୟ ODI ରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି; ଭାରତ ଜିତିବ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ ହାତେଇ ନେବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲିର ମ୍ଯାଚରେ କାହାର ପଲା ଭାରୀ ରହିବ…

ଭାରତ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଡିଲେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଏ ଜିତିବା ସହଜ ?

By Shantilata Rout
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୩ ମ୍ଯାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜର ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ଯାଚ ଆସନ୍ତାକାଲି ଖେଳାଯିବ । ତେବେ ଏହି ମ୍ଯାଚ ଆଡିଲେଡ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ ।

ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ଯାଚ ହାରିବା ପରେ ଶୁଭମିନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ ବରାବର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ଯରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମଇଦାନରେ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ ସହ ଲଢି କେତେ ଥର ମ୍ଯାଚ ଜିତିଛି ଭାରତ ।

ଆଡିଲେଡରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ: ଭାରତ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୧୫ ଟି  ODI ମ୍ଯାଚ ଖେଳିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୯ ଟି ମ୍ଯାଚରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଟିରେ ହାରିଛି । ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ମ୍ଯାଚ ଡ୍ର ରହିଥିଲା ।

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୧୯ରେ ଏଠାରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଛଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଆଡିଲେଡରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ଦୁଇଥର ଜିତିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡିଲେଡରେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪ଟିରେ ଜିତିଛି।

ପ୍ରଥମ ମ୍ଯାଚରେ ହାରିଥିଲା ଭାରତ:  ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ଯାଚରେ ଭାରତକୁ ହାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।  ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିଥିଲା । ଭାରତ ୨୬ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୩୬ ରନ୍ କରିଥିଲା।

ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ DLS ମେଥଡରେ ୨୧.୧ ଓଭରରେ ୧୩୧ ରନ୍ କରି ୭ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନଜର ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ ODI ମ୍ଯାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି । ଆଡିଲେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତ୍ଯାବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶୁଭମନ ଗିଲ(C), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ (WK), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (WK), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (C), ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, କୁପର କନୋଲି, ନାଥନ ଏଲିସ୍, ଜୋଶ ହାଜଲଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ମାଥ୍ୟୁ କୁହନେମାନ, ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁଶାଗ୍ନେ, ମିଚେଲ ଓୱେନ୍, ଜୋଶ ଫିଲିପ୍, ମାଥ୍ୟୁ ରେନଶା, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା, ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରି, ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍।

