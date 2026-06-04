ଆଜି ହେଉଛି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦିନ

ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୂଜା ଓ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଓ ମଳମାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଓ ପର୍ବାଣୀ ରହିଛି । ପ୍ରତି ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେବୀ, ଦେବତା ଓ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ଦିନଟି ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ବିଧି-ବିଧାନର ସହ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବ୍ରତ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୂଜା ଓ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଓ ମଳମାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଏବଂ ଗୁରୁବାରର ସଂଯୋଗ ରହିଛି।

ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ଶୁଭ କାମ ଯେପରିକି; ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଓ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ଆସେ ଏବଂ ଧନ-ଐଶ୍ୱଯ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।

ଗୁରୁବାର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୪ କ୍ୟାରେଟ, ୧୮ କ୍ୟାରେଟ କିମ୍ବା ୨୨…

ପୁରା ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି,…

କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା: ଗୁରୁବାର ବ୍ରତଧାରୀମାନେ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ସମୟରେ କଦଳୀ ଗଛର ମୂଳରେ କିଛି ବୁଟ ଡାଲି, ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଓ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେଥିରେ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ।

ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ: ଗୁରୁବାର ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ବସି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଅତିକମରେ ଆବୃତ୍ତି କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି । ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି।

ହଳଦିଆ ବସ୍ତୁ ଦାନ: ଗୁରୁବାର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କଦଳୀ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଓ ହଳଦିଆ ମିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।

ବ୍ରତ କଥା ପାଠ: ଗୁରୁବାର ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କ ବ୍ରତ କଥା ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ବଜାୟ ରହିଥାଏ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।

ମନ୍ତ୍ର ଜପ: ଓଁ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ଏବଂ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

୧୪ କ୍ୟାରେଟ, ୧୮ କ୍ୟାରେଟ କିମ୍ବା ୨୨…

ପୁରା ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି,…

ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଲା…

ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ; ଜୁବିନ୍ ଭାଲୁଚା…

1 of 7,416