ଗଲ୍ଫରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଅଦିତୀ: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ହ୍ୱାଙ୍ଗଝୁଠାରେ ଚାଲିଥିବା ୧୯ତମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଦିବସ । ତେବେ ଆଜି ଗଲ୍ଫରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଅଦିତୀ ଅଶୋକ । ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଅଦିତୀ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅଦିତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଥିବା ହେଁ ତାହାକୁ ସେ ଅଳ୍ପକେ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ ।

୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଅଦିତୀଙ୍କ ମୋଟ ସ୍କୋର ୧୭ ଅଣ୍ଡର ୨୭୧ ରହିଥିବା ବେଳେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଅର୍ପିଚୟା ୟୁବୋଲ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ୬୪ର କାର୍ଡ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିଲେ । ସେହିପରି କୋରିଆର ହ୍ୟୁନଜୋ ୟୁ ମଧ୍ୟ ୬୫ର ଶାନଦାର କାର୍ଡ ଖେଳି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମହିଳା ପ୍ରାଣବୀ ଉର୍ସ (୧୩ତମ ସ୍ଥାନ) ଓ ଅବନୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ (ସଂଯୁକ୍ତ ୧୮ତମ ସ୍ଥାନ) ହାସଲ କରି ନିରାଶ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାଣବୀ ୭୫ ଓ ଅବନୀ ୭୬ର କାର୍ଡ ଖେଳିବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ୧୯୮୨ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୨୦୦୨ରେ ଶିବ କପୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ୧୯୮୨ରେ ରାଜୀବ ମେହତା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଭରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟିମ ୧୯୮୨ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ୨୦୦୬, ୨୦୧୦ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ଅଦିତୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପଦକ ହାସଲ କରିନଥିଲେ । ତେଣୁ ଅଦିତୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ନିଜ ନାମରେ ଏକ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି ।

India's Aditi Ashok wins a silver medal for India in golf; becomes the first Indian woman Golfer to win a medal in golf at the #AsianGames

