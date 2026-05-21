ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସହିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା; ପରେ ମା’ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଫସାଇଲେ

ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଡିମ୍ବାଣୁ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ଏହା ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଜଣକ ଏମିତି ୩୭ ଥର ନିଜର ଡିମ୍ବାଣୁ ବିକିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବଦଲାପୁର । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର‌୍ୟ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା । ପରିବାର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲେ । ହେଲେ ଗରୀବୀରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ପାଉନଥିଲେ । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଡିମ୍ବାଣୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦଲାଲଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ । ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗଯୋଗ କରି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଡିମ୍ବାଣୁ ବିକିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଡିମ୍ବାଣୁ ବିକିବାରେ ଲାଗିଲେ ।

ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଡିମ୍ବାଣୁ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ଏହା ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଜଣକ ଏମିତି ୩୭ ଥର ନିଜର ଡିମ୍ବାଣୁ ବିକିଥିଲେ । ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଡିମ୍ବାଣୁ ବ୍ୟବସାୟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ । ଗାଁ ଗାଁରେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଡିମ୍ବାଣୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ କରାଉଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲେ । ଦାରିଦ୍ର‌୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଗରୀବୀରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଡିମ୍ବାଣୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ୍ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା । ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ରାକେଟର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିବା ମହିଳା ୩୭ ଥର ଡିମ୍ବାଣୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବହୁ ବଡ଼ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ୍‌ର ହାତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି; ସମଗ୍ର ରାକେଟ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ମା’ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆଧାର କରି ଚାଲୁଥିଲା।

ଡୋନର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେବଳ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପରେ ଡାକ୍ତର ଓ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଏହି ରାକେଟ ସେହି ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ସନ୍ତାନହୀନ ଧନୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ୩୦ ଜଣ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଥର ଅବୈଧ ଭାବେ ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ପୋଲିସ ଏହି ଅବୈଧ ଡିମ୍ବାଣୁ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହିତ ୫୦୦୦ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଉହ୍ଲାସନଗରରେ ଏକ ଅଦାଲତରେ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ୫ ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ମୋଟ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଭାରତର କଠୋର ଆଇନ ସହାୟକ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିୟମନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ମହିଳା ନିଜ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର ଥରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଏପରି କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ନିଜେ ୩୭ ଥର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥିଲେ। ପରେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସେ ନିଜେ ଏହି ଚକ୍ରର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଓ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଏହି ଜାଲରେ ଫସାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

