ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ୟାଶନ ଦୁନିଆ ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫ୍ୟାଶନ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏପରି ହୁଅନ୍ତା କି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍ ମନକୁ ମନ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଆମକୁ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଲାଗି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡନ୍ତାନି । ଆଡୋବ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଳ୍ପନାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପରି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ପଲକ ପଡିବା ମାତ୍ରକେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ବଦଳାଇ ପାରୁଛି ।

ଡେଲିମେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ ଡ୍ରେସ୍ ଆଡୋବର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟିନ ଡିଏର୍କ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଡ୍ରେସ୍‌କୁ ସେ ଆଡୋବ ମାକ୍ସ ୨୦୨୩ର କ୍ରିଏଟିଭିଟି କନଫରେନ୍ସରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । କନଫରେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଏର୍କ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଚାହିଁଥିଲେ । ଡିଏର୍କ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେତେେବେଳ ଏକ ବଟନ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଏପରି ହୋଇଥିଲା । ଏହା କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ ଠାରୁ କମ୍ ନ ଥିଲା । ଏହା କୌଣସି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଇମେଜ୍ ବଦଳିବା ପରି ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ଦେଖି କନଫରେନ୍ସରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ।

Meet project Primrose: @Adobe’s animated, shapeshifting, and interactive dress that can change its design and style almost every second.

The project, unveiled at Adobe Max 2023, was presented by research… pic.twitter.com/CrQxOt8fVb

— ParametricArchitecture (@parametricarch) October 16, 2023