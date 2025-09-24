BREAKING; ବଡ଼ ଖବର, ପୂଜା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦରମା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୨୬ରେ ମିଳିବ SALARY,

BREAKING; ବଡ଼ ଖବର, ପୂଜା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦରମା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୨୬ରେ ମିଳିବ SALARY,
୨୭ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସୁଛି ଦଶହରା ପୂଜା। ବୁଲାବୁଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଜମିବ କିଣାବିକା। ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂଜା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ମିଳିବ ଦରମା। ପୂଜା ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ମିଳିବ ଦରମା।
ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨୬ ତାରିଖରେ ଦରମା ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦରମା ୨୬ ତାରିଖରେ ଦେବାକୁ ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ମିଳିବ ଦରମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୋନାମା।
ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ରହିବ।