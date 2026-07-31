ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରରେ TPCODLର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା, ଭକ୍ତ-ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା
ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୀରେ ସଫଳ ଭାବେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଲା TPCODL
ପୁରୀ : ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏକ ସମର୍ପିତ କର୍ମଚାରୀ ଦଳର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ପୁରୀରେ ୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ସତ୍ତ୍ବେ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ସମଗ୍ର ସହରରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ମାସ ମାସର ଆଗୁଆ ଯୋଜନା, ସବଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଗୁଡ଼ିକର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଆଗୁଆ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଭୂତଳ କେବୁଲ୍ ବିଛାଇବା ଏବଂ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ନେଟୱାର୍କ ମନିଟରିଂ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିରତ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ମିଳିପାରିଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅଫିସର ଓ ଲାଇନମ୍ୟାନ ଦିନରାତି ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନୁହେଁ, ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଓ ମାନବିକ ସେବାର ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ସୌର ସଚେତନତା ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ତିନୋଟି ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଡିସପେନସାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୬ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।