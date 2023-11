ବିଜେଡିରେ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି: ପରାମର୍ଶଦାତା, ଉପସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗସ୍ତରେ ଆସି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ଇଭିଏମ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ।

ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ତା’ର ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ୬ଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ତା’ର ରଣନୀତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଛି ।

ତେବେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କମିଟିରେ ୧୪ ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଦଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମତେ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଉପସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

Party President & CM Shri @Naveen_Odisha has appointed several party leaders as Office bearers of Biju Janata Dal, Malkangiri District Committee with immediate effect. These appointments will further strengthen party organisation at grassroots. #BJDWithOdisha pic.twitter.com/IjwVRxyeJw

— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) November 18, 2023