Pakistan Afghanistan War: ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୩ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଦାବତ ପୂର୍ବରୁ ହାରିଲେ ଜୀବନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 3 ଆଫଗାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାକ୍ତିକା ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଆଫଗାନ ନାଗରିକମାନେ ଗଭୀର ଆଗାତ ପାଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ଏକ ଭୋଜି ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା’ପୂର୍ବରୁ, ଆଫଗାନ କ୍ରିକେଟର କରିବ ଆଗା, ହାରୁନ ଏବଂ ସିବଗତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଆକ୍ରମଣକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରାଣ ହରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେମାନେ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ।
ତିନି ଜଣ କ୍ରିକେଟର କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ?
ପାକ୍ତିକା ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ତିନି ଜଣ ଆଫଗାନ କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟର, କରିବ ଆଗା, ହାରୁନ ଏବଂ ସିବଘାତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଜୀବନ ହରାଇଲା। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଶରଣାରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥକ୍କାପଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ।
କିଛି ଖେଳାଳି ଏହିପରି ବଞ୍ଚିଗଲେ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଖେଳାଳି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଖେଳାଳି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଲାନ୍ତ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯାଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତିନି ଜଣ କ୍ଲବ-ସ୍ତରୀୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ACB) କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଗା, ହାରୁନ୍ ଏବଂ ସିବଘାଟୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏବଂ ଉର୍ଗୁନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖେଳାଳିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପାକ୍ତିକା ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଶରାଣା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଉର୍ଗୁନ୍ ଫେରିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମାବେଶ ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୃତ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାମରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ!
ଏସିବିର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାମରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରେ। “ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ଏପରି କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ,” ।