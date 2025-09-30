ଭାରତକୁ ଆସିବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର; ତାଲିବାନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଖେଳ , ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତରଫରୁ କରିଛନ୍ତି ଡେବ୍ୟୁ…
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ...
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି । ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମିତ ମିଳିଛି ।
ତେବେ ଏ ଘଟଣାରେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଭଳି କଣ ରହିଛି ଓ କାହିଁକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି ଜାଣନ୍ତୁ..
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବା ଏକେବି, ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କନଟ୍ରାକ୍ଟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା ।
ଏହାପରେ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଦେଶ ଭଳି ଆଫଗାନ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଥିଲା ।
ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ସହ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ କଥା କହିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ ।
ଏତେ କଡା ନିଅମ ଭିତରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଅନେକ ମହିଳା ଖେଳାଳି ନିଜ ପେଶାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ଆଖପାଖ ଦେଶକୁ ପଳାନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ।
ଏଣୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆଇସିସି ଓ ଭାରତ ସମେତ କିଛି ଦେଶ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆଇସିସି ସୂଚନା ଦେଇଛି କି ଯଦି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ତୁଲାଇବ ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇସିସି ଏକ ଟାର୍ସ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ଶାସନ କରୁଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରାଯାଉଛି । ଏଣୁ ସେଠାରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବ୍ୟାନ ହୋଇଛି ।