(Video) BLAର ଦାବି, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସହିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆଫଗାନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

BLA ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆଫଗାନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । BLA ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମୁତୟନ ଦେଖାଯାଉଛି ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସେନା ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାଘିରେ ଯୁଦ୍ଧ- ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ଦାବି କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପାକ୍ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାଘି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତାଲିବାନ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ପିଓକେରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ଆକ୍ରମଣ-ବିଏଲଏ ଦାବି କରିଛି ଯେ ତାଲିବାନ ସେନା ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ରାୱଲକୋଟରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଲାହୋରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେନାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି । ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷର ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ।

Tensions escalate between Pakistan and Afghanistan, with border clashes and airstrikes sparking fears of war. pic.twitter.com/eXHkeKQTA5

— Balochistan Army (@BaluchFighter) May 29, 2025