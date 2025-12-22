ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍, ସାମିଲ୍ ହେବେ ୫ ନୂତନ ଦଳ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
2026 T20 League: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ T20 ଲିଗ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କୁହାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ପ୍ରାୟ ୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ UAEରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ESPNcricinfo ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ୨୦୧୮ରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍, ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍ ଏବଂ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ପରି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଏହି ଲିଗ୍ ରେ ଖେଳିଥିଲେ।
୨୦୨୬ ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ: ଏବେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ACB) ଏକ ନୂତନ T20 ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଯାହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ପାଖାପାଖି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ACB କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ପାଞ୍ଚଟି ସହରର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସାମିଲ ହେବ।
ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି, ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ବିଦେଶୀ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘରୋଇ T20 ଲିଗ୍, ଶ୍ପାଗେଜା କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।
ଏସିବି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ମୀରୱାଇସ୍ ଆଶ୍ରଫ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆମ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଆମର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଏହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆମେ APLକୁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ।”