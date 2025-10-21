ଆଫଗାନୀ ସେନାଙ୍କ ଧମକରେ ଭୟରେ ଥରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଏଥର ଦେଖାହେଲେ ସିଧା ଉଲଗ୍ନ …
ପ୍ରଥମେ ବର୍ଦ୍ଦି ଫାଡି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ କରିବୁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଜଟିଳ ଅଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଦିକୁ ବଜାରରେ ଝୁଲାଇ ଦେଖାଇଥିବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନ ସେନାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ସୀମାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ କହିଛନ୍ତି “ଯଦି ଏଠାର ଗୋଟିଏ ପଥର ବି ଛୁଇଁବାକୁ ସାହାସ କର, ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିବୁ।”
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ: ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆଫଗାନ ସେନାମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଆଫଗାନ ନାଗରିକ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରି କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆଜି ସକାଳେ, ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଡୁରାଣ୍ଡ ସେନା (ସୀମା ବଳ) ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏଠାରେ ପୁଣି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ସିଧା ଉପରକୁ ପଠାଇବୁ। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି କେହି ଏଠାର ପଥରଟେ ବି ଛୁଇଁବାକୁ ସାହାସ କରେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଦ୍ଦି ଫାଡି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ କରିବୁ।”
ବଜାର ଛକରେ ଲାଗିଥିଲା ବର୍ଦ୍ଦି: କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଲିବାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ପୋଷ୍ଟ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ, ଆଫଗାନମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା। ବାଲୁଚ୍ କର୍ମୀମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ।