ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍! ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା ISIS ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରେ ପଶି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।
କାବୁଲ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ଆଇଏସଆଇଏସ (ISIS) ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ସେମାନେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଖାମା ପ୍ରେସ୍’ (Khaama Press) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେନା ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୋଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପାଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଆଇଏସଆଇଏସର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗତ ରାତିରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା ଓ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱର୍କଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦାୟୀ।
ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆଇଏସଆଇଏସର ଅନେକ “ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡ୍ଡା” କୁ ସଫଳତାର ସହ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କଠୋର ଓ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିବ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଣିକି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯେକୌଣସି ବିପଦକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେବ।” ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେବା ସହ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଉଛି।
ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାବୁଲରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ (Charge d’affaires) ଙ୍କୁ ସମନ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆକାଶସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯିବା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ୧୩ ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଲିବାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଜବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖ ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୁନାର, ଖୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପାକ୍ତିକା ପ୍ରଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ୧୧ ଜଣ ଶିଶୁ, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ୍ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଏହାସହିତ ଅନ୍ୟ ୧୪ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ସେହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହିଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବେ ଏଭଳି ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସେୟାର କରି କହିଛି, “ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇସଲାମିକ ଏମିରେଟ୍ସ କାବୁଲରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ (Charge d’Affaires) ଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆକାଶସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଏବଂ ନିରୀହ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ଓ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଯାଇଛି।” ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଓ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ନିଜ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କର ବୈଧ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଛି।
ପ୍ରକ୍ସି ପଲିଟିକ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଆପଣାଇବା ବଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, “ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରୀହ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ?” ଶେଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଏହିଭଳି ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଅପରାଧର ସମସ୍ତ ପରିଣାମ ପାଇଁ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ।”