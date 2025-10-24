ବିଚରା …ହାରିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ICC ର ବଡ଼ ଝଟକା, ଜଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ସାରା ଟିମ ଦେବ ଜରିମାନା

ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଧୀର ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ଯେକୌଣସି ଭୁଲ୍ ସାଧାରଣତଃ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଦଳ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗେ। ଯଦି ଜଣେ ବୋଲର ନୋ-ବଲ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି, କିଛି ଭୁଲ୍ ସମଗ୍ର ଦଳ ମିଶି କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ପରେ ଦିଆଯାଏ।

ଏପରି ଏକ ଦଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ICC ଦ୍ୱାରା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୁଲ୍ ହେଉଛି ‘ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍’, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏଥର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛି।

ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଧୀର ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜକ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ହରାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଆରାମରେ ଜିତିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

GK: ଜାଣନ୍ତି କି କିଏ ଦିଏ ବାତ୍ୟାର ଅଦ୍ଭୁତ…

ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ୍ କରିଦେଲେ…

କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରାଜୟ ନଥିଲା; ହାସମତୁଲ୍ଲାହ ଶାହିଦିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳକୁ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ICC ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ICC ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି।

ICCର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା ୨.୨୨ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଧୀର ଓଭର-ରେଟ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତି ଓଭର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍‌ରୁ ୫% କାଟି ନିଆଯିବ ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ପଡ଼ିଆ ଅମ୍ପାୟାର ନୀତିନ ମେନନ୍ ଏବଂ ଆଡ୍ରିଆନ୍ ହୋଲ୍ଡଷ୍ଟକ୍, ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ଫୋର୍ଷ୍ଟର ମୁଟିଜୱା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ପର୍ସିଭାଲ୍ ସିଜାରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଓଭର ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍‌ରୁ ୨୫% କାଟି ନିଆଗଲା। ହାସମତୁଲ୍ଲାହ ଶାହିଦି ତାଙ୍କ ଦଳର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

 

You might also like More from author
More Stories

GK: ଜାଣନ୍ତି କି କିଏ ଦିଏ ବାତ୍ୟାର ଅଦ୍ଭୁତ…

ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ୍ କରିଦେଲେ…

ମସ୍ତିଷ୍କ ଆନ୍ୟୁରିଜମ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଏହି…

କ’ଣ ମହାକାଶରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପାରିବ, ଯଦି…

1 of 28,522