ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା, ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସହ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ଓ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ନିଜର ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଭରତକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ। ନିଜ ଭାଷଣରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦିଲ୍ ଜିତି ନେଇନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଆମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନୀ, ଆମ ଡିଏନ୍‌ଏ ଭାରତୀୟ।

ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସହ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ଓ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ନିଜର ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଆଜି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୃଷି, ଜଳସେଚନ ଓ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲଭୀ ଅତାଉଲ୍ଲା ଓମରି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ମୌଲଭୀ ଅତାଉଲ୍ଲା ଓମରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ଡିଏନଏ ଏକ। ଏଠାକୁ ଆସି ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ’ ନିଜ ଦେଶ ଓ ମୋ’ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶିବଲିଙ୍ଗ, ନାଗ ଏବଂ… ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ…

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏକାଥରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଇଣ୍ଡିଆ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟ୍ରେଡ୍ ଅପର୍ଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ସେସନ’ ଅବସରରେ ଆଫଗାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଥିଲା। ଏଠାରେ ମିଳିଥିବା ଆଦର-ସତ୍କାର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଛି।

ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆଶା

ମୌଲଭୀ ଅତାଉଲ୍ଲା ଓମରି କହିଛନ୍ତି; ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କୃଷି, ଜଳସେଚନ ଓ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି ମୌଲଭୀ ଅତାଉଲ୍ଲା ଓମରି କହିଛନ୍ତି।

ଆଫଗାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କାବୁଲ ଓ ଇସଲାମାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା, ସୀମା ବିବାଦ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦକୁ ନେଇ ଦୂରତା ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି; ଭାରତ ପ୍ରତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଭୂରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତୀକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଘଟୁଥିବା ବାରମ୍ବାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଫଗାନ ସୀମା ଭିତରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ନିପାତ୍ତ ନାଁରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ବୋଲି ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଶିବଲିଙ୍ଗ, ନାଗ ଏବଂ… ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ…

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏକାଥରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ…

AC ଚଲାଇବାର ୩ ମିନିଟ୍ ବାଲା ନିୟମ କ’ଣ?…

ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ…

1 of 17,537