ପାଣି ଟୋପାଟେ ପାଇବନି ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ପରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବି ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇ ମାରିବ

By Jyotirmayee Das

Pak-Afgh War: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଭୟଙ୍କର ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇସାରିଛି। ସୀମା ପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ୍ଷମତାସୀନ ତାଲିବାନ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରାଜକତା ସୁଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଲିବାନ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଭାରତ ପରି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଜଳ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ?

କାବୁଲ ନଦୀ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସଂଲାଖ ପର୍ବତମାଳାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନର ଆଟକରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ମିଶିଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନରେ କୃଷିର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହାର ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରାୟ ୧୦ ନିୟୁତ ଲୋକ ଏହି ନଦୀରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।

କୁନାର ନଦୀ

କୁନାର ମଧ୍ୟ ଏକ ନଦୀ ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କୁନାର ନଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର-ପଖତୁନଖ୍ୱା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି ନଦୀ ପରେ କାବୁଲ ନଦୀରେ ମିଶିଥାଏ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହା ଉପରେ ଏକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି।

ତାଲିବାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା

କାବୁଲ ଏବଂ କୁନାର ନଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ଜୀବନରେଖା। ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପାଣିର ଏକ ଅଂଶକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର କୃଷି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।

ପାକିସ୍ତାନ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବ

ପାକିସ୍ତାନର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ବହୁତ କମ୍ ନଦୀର ଉତ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପାଣିକୁ ଅବରୋଧ କରେ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ କୃଷିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ

ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ଅବରୋଧ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅନେକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କାବୁଲ ଏବଂ କୁନାର ନଦୀର ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତେହେ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ।

ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ

ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏବେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିବ। ପାକିସ୍ତାନୀ ରଣନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ହୁମା ବାକାଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କେବଳ ଚେନାବ, ଝେଲମ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଇ ଯାଇଥିବା କାବୁଲ ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ୧୨ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅବରୋଧ କରିବ।

