ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଭିତରେ ଧମକ ଦେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କହିଲା, ‘ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଦଳେଇଦେବୁ ପୁରା..’

ହକ୍କାନୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ–ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି

By Jyotirmayee Das

Pak-Afgh War: ଖୋସ୍ତରେ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ସର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଖଲିଫା ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ହକ୍କାନି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ ପରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମୋପଦେଶରେ ହକ୍କାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଇତିହାସରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳାଇଦେବୁ

ସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁସାରେ, ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ହକ୍କାନି ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ମାନଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ସେମାନେ ନାଟୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ମାନଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଢ଼ିଲା ଆମେରିକା-ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ମୁତୟନ…

IPL ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଘୁଞ୍ଚିଲା…

ମୁନିର ଅତୀତର ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ

ପାକିସ୍ତାନୀ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅସୀମ ମୁନିର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଚାରି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଫଗାନମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବଳିଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି

ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ କାବୁଲ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାରରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ବଢ଼ିଲା ଆମେରିକା-ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ମୁତୟନ…

IPL ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଘୁଞ୍ଚିଲା…

ଏପଟେ ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଛି, ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ…

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଉ ଏକ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିବାହ…

1 of 26,519