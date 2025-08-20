ବଡ଼ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା 50 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 50ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 50 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଇରାନରୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା- ହେରାତ ପ୍ରାଦେଶିକ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବସ୍‌ର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପ୍ରାଦେଶିକ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍ ସଇଦି ଏଏଫ୍‌ପିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍‌ଟି ଇରାନରୁ ସଦ୍ୟ ଫେରିଥିବା ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆଫଗାନମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରୁ ନିର୍ବାସିତ କିମ୍ବା ବଳପୂର୍ବକ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଗୁଜାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା- ସଇଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରବାସୀ ଇସଲାମ କାଲା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ବସ୍‌ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ । ହେରାତ ସହର ବାହାରେ ଗୁଜାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବସ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ୨ ଜଣ ଏକ ଟ୍ରକ୍‌ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଥିଲେ ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ- ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାଧାରଣ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ରାଜପଥରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।

