ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଘନ ଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ

ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୩୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

କାବୁଲ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୩୬ ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ଆଇଏସଆଇଏସ (ISIS) ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ବିମାନରୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେଠାରେ ରହି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କହିନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ସୀମାରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିରହିଛି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୋଚିସ୍ତାନର ପଶିନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆଇଏସଆଇଏସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପାଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପ୍ରଥମେ ସୀମାପାର ହୋଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ସେମାନଙ୍କର ୩୬ ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତାଉଲ୍ଲା ତାରାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅପରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ୨୯ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର ଏହି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାବି ଯୋଗୁଁ ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଆଧାର…

ପୀତାମ୍ବର ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼!…

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ଉପ-ପ୍ରବକ୍ତା ହମଦୁଲ୍ଲା ଫିତରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘର ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ବୋମା ମାଡ଼ କଲା। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୮ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଏହି ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର କାବୁଲରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ବଡ଼ ଅଫିସର ବା କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡାକି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସୀମା ପାର ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୋମା ପକାଇ ଠିକ୍ କରିନାହିଁ।

ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି-ଆକ୍ରମଣ ଲାଗିରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଆଧାର…

ପୀତାମ୍ବର ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼!…

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗର୍ଭବତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ…

୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳୁଛି ବ୍ରିଟେନର…

1 of 29,688