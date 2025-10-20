ମୈଦାନରେ ହେବ ଦମଦାର ଟକ୍କର, ଏହି ଟିମ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ବୈଭବ, ସିଡ୍ୟୁଲ ରେଡି, ଖେଳାଯିବ ଟ୍ରାଏ ସିରିଜ

ମୈଦାନରେ ହେବ ଦମଦାର ଟକ୍କର, ଏହି ଟିମ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ବୈଭବ, ସିଡ୍ୟୁଲ ରେଡି, ଖେଳାଯିବ ଟ୍ରାଏ ସିରିଜ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ଏହି ଦଳ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆବିଷ୍କାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଚିତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ, ସେହି ଗସ୍ତରେ ସେ ବହୁତ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିହାର ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିରେ ଦେଖାଯିବେ, ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ACB) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଟ୍ରୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଭାରତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ A ଏବଂ B ଦଳ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ସିରିଜର ଫର୍ମାଟ୍ ଡବଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହା ପରେ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକଦିବସୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ।
କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୭ରେ ଭାରତ ଏ ଏବଂ ଭାରତ ବି ମଧ୍ୟରେ, ନଭେମ୍ବର ୧୯ରେ ଭାରତ ବି ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନଭେମ୍ବର ୨୧ରେ ଭାରତ ଏ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନଭେମ୍ବର ୨୩ରେ ଭାରତ ଏ ବନାମ ଭାରତ ବି, ନଭେମ୍ବର ୨୫ରେ ଭାରତ ବି ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୭ରେ ଭାରତ ଏ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଯିବ।
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୩୦ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (COE)ରେ ଖେଳାଯିବ।
୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସିଇଓ ନସିବ ଖାନ କହିଛନ୍ତି, “ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ଧରି ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିବିର ସହିତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଭାରତରେ ଏକ ତ୍ରି-ସିରିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।