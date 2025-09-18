AFG vs SL; ସୁପର-୪ରେ କିଏ କରିବ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ- ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର, କିଏ ମାରିବ ବାଜି

AFG vs SL; ସୁପର-୪ରେ କିଏ କରିବ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ- ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର, କିଏ ମାରିବ ବାଜି
ଆଜି ମ୍ୟାଚ ହେବ ଜବରଦସ୍ତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ର 11 ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରାୟ ସୁପର ଫୋର୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଏବେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରି ହେବ। ବାଂଲାଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ, ଏବଂ ଚାରିଟି ସୁପର ଫୋର୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବେ।
AFG ବନାମ SL ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ?
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆବୁଧାବିର ଶେଖ ଜାଏଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ IST ହେବ, ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି 8 ଟାରେ IST ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଏସିଆ କପ୍ 2025 ମ୍ୟାଚ୍ SonyLIV ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ଲଢ଼େଇ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସୁପର ଫୋର୍ ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟ 4 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ -0.270।
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସୁପର ଫୋର୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର 2 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ 2.150 ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତଥାପି, ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର ଫୋର୍ କୁ ଯିବେ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ: ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ, ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ (ୱିକେଟକିପର), ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରାନ, ମହମ୍ମଦ ନବି, ଗୁଲବାଦିନ ନାଇବ, ଆଜମାତୁଲ୍ଲା ଉମରଜାଇ, କରିମ୍ ଜାନତ, ରଶିଦ ଖାନ (ଅଧିନାୟକ), ନୁର ଅହମଦ, ଏଏମ୍ ଘଜାନଫର, ଫଜଲହକ୍ ଫାରୁକି, ଫରିଦ ଅହମଦ ମାଲିକ, ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅହମଦଜାଇ, ମହମ୍ମଦ ଇସାକ, ମୁଜୀବ ଉର ରହମାନ୍, ଦାରୱିଶ୍ ରସୁଲି, ଶରାଫୁଦ୍ଦିନ ଆଶ୍ରଫ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା: ଚାରିଥ ଆସାଲଙ୍କା (ଅଧିନାୟକ), ପୃଥମ୍ ନିସଙ୍କା, କୁସାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍, କୁସାଲ ପେରେରା, ନୁୱାନିଡୁ ଫର୍ନାଣ୍ଡୋ, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, କାମିଲ ମିଶ୍ର, ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା, ୱାନିଣ୍ଡୁ ହାସାରଙ୍ଗା, ଡୁନିଥ୍ ୱେଲାଲେଜ୍, ଚାମିକା କରୁଣାରାଣେ, ମହେଶ ଥେକ୍ସନା, ଦୁଷ୍ମାନନ୍ତେ ଚେନ୍ନାଇ, ପାଥିରାନା