ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ
ଏକାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ : ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଆଜି ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସିରିଜ୍ରେ ହର୍ଷ ଦୁବେ ଏବଂ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ଙ୍କ ପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ନୂଆ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି।
ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଚ୍ ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ (ଭାଗିଦାରୀ) କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୋସ୍ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତେ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦଳରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିଥାନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଦଳରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।”
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଖେଳକୁ ୨୫ ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ଏବଂ ହର୍ଷ ଦୁବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୨୪.୫ ଓଭରରେ ୧୯୪ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସହଜରେ ୧୯୫ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ (Playing 11) ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ୱିକେଟ୍କିପର ଈଶାନ କିଷାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ନୂଆ ଖେଳାଳି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳରେ ୱିକେଟ୍କିପର ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ, ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ, ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ, ରହମତ ଶାହ, ଅଧିନାୟକ ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି, ଦରୱିଶ ରସୁଲି, ରସିଦ ଖାନ, ନଙ୍ଗେୟାଲିଆ ଖାରୋଟି, ଏ.ଏମ. ଗଜନଫର, ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ସାଫି ଏବଂ ବିଲାଲ ସାମି ଖେଳୁଛନ୍ତି।