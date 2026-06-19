ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତିଶୋଧ, ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଘନ ଘନ ଡ୍ରୋନ ଆଟାକ, ISIS ଠିକଣା ଉପରେ ପକାଇଲା ବୋମା
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଠିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଫଗାନ ବାୟୁସେନାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।
Afghanistan drone attack: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା କ୍ରମାଗତ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଓ ଭୟଙ୍କର ଜବାବ ଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ପଶି କେତେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଠିକଣା ଉପରେ ଘନ ଘନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି।
ISIS ଠିକଣାକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବାଲୁଚିସ୍ତାନର କିଲା ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବନାଇଥିଲେ। ଆଫଗାନ ସେନାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ISIS ର ଅନେକ ଠିକଣା ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। କିଛି ଶତ୍ରୁ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା (ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ସ) ର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପରେସନାଲ୍ ବେସ୍ (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘାଟି) ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା।
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କଥା କହିଥିଲା
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଗୋଳାବର୍ଷଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବ। ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ସେହି ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉଭୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସୀମାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।